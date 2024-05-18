Şehre Yakın Şanlıurfa’da! Ekibimiz süt sağımında ustalaştı

Kahkahası, neşesi bol Şehre Yakın programı bu hafta Şanlıurfa’nın Aslanlı Köyü’ne konuk oldu ve milletin baş tacı olan köylülerle 1 gün geçirdi. Süt sağımında ustalaşan ekibimiz arpa ve kimyon hasadına katıldı. İşte o görüntüler…

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