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Şehre Yakın Şanlıurfa’da! Ekibimiz süt sağımında ustalaştı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.05.2024 11:11
Kahkahası, neşesi bol Şehre Yakın programı bu hafta Şanlıurfa’nın Aslanlı Köyü’ne konuk oldu ve milletin baş tacı olan köylülerle 1 gün geçirdi. Süt sağımında ustalaşan ekibimiz arpa ve kimyon hasadına katıldı. İşte o görüntüler…
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Şehre Yakın Şanlıurfa’da!
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