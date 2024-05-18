Şehre Yakın Kahramankazan’da! Ankara’nın metropol olmaya aday ilçesi

A Haber izleyicilerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesine götürdü. Ekibimizden Kübra Bal ve Burak Altun oradaydı. Kahramankazan kültürünü, yemeklerini, yöresel oyunları, müzeleri, tarihi ve hiç bilinmeyenleri siz izleyiciler için kayda aldılar. İşte o renkli görüntüler

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