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Şehre Yakın Kahramankazan’da! Ankara’nın metropol olmaya aday ilçesi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.05.2024 17:26
A Haber izleyicilerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesine götürdü. Ekibimizden Kübra Bal ve Burak Altun oradaydı. Kahramankazan kültürünü, yemeklerini, yöresel oyunları, müzeleri, tarihi ve hiç bilinmeyenleri siz izleyiciler için kayda aldılar. İşte o renkli görüntüler
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Şehre Yakın Kahramankazan’da!
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