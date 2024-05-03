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Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi

İHA
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Giriş: 03.05.2024 18:57
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında 5 yeni mağdur daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli düzenlenen iddianamelerin kabul edilmesiyle mağdur sayısı 21'den 26'ya yükseldi. İddianamelerde Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Erzan hakkında istenen hapis cezası da 275 yıla yükseldi.
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