17 Mayıs 2024, Cuma
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Hikayesiyle 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Bakan Özhaseki'den depremzede Aylin Karakuş'a ziyaret
ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' geçtiğimiz günlerde duygusal anlara sahne oldu. 6 Şubat 2023 depremini yaşayan ve enkazda hem ailesini hem de bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesiyle milyonların kalbine dokunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhasaki, 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Aylin Karakuş'u ziyaret etti. Bakan Özhaseki, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik, hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız." ifadelerini kullandı.