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Binanın elektrik panosundaki yangını görünce panikleyerek düştü: 71 yaşındaki adam ağır yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 19:20
Avcılar'da binanın elektrik panosunda çıkan yangını gören 71 yaşındaki bina sakini panikleyerek yere düştü. Yaşlı adam, başını merdiven korkuluklarına çarparak ağır yaralanırken, yangın büyümeden söndürüldü.
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Elektrik panosundaki yangını görünce panikleyerek düştü!
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