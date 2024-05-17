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Önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 17.05.2024 20:25
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akşam 22.00 sularında kurşunlar havada uçuştu. Dün alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan şahsın yakınları bir gün sonra, yakınlarını bıçaklayan S.E.’nin evine kurşun yağdırdı.
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Önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu
Önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu
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