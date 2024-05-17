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İstanbul'da korku dolu anlar! Beton mikseriyle tramvay çarpıştı | Yolcular büyük panik yaşadı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 17.05.2024 20:35
Zeytinburnu'nda, geri manevra yaparak sokağa girmeye çalışan beton mikseriyle tramvay çarptı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı. Yolcular büyük panik yaşarken olayı gören Gökhan Korkmaz, "Bizim karşı sokağımızda kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapılıyordu. Beton mikseri sokağa geri geri girmek isterken, tramvayla aniden çarpıştılar. Tramvayın camları falan kırıldı." dedi.
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Beton mikseriyle tramvay çarpıştı!
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