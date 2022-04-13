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Savaş ortasında mutluluğa adım attılar! Bir tarafta savaş diğer tarafta düğün

A Haber
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Giriş: 13.04.2022 11:30
Güncelleme:13.04.2022 11:31
Erdem ve Viktorya… Onlar Ukrayna'da, savaşın ortasında dünyaevine girdi, acılarını-mutluluklarını birlikte paylaşma sözü verdi. Mutlu çift, siren sesleri eşliğinde düğün törenine giderken, duygularını A Haber'e anlattı. Şimdi onlar savaşın ortasında birlikte hareket edecek, birlikte karar verecek. Birlikte gülüp birlikte üzülecek. En önemlisi de sevginin gücüyle tüm zorlukları birlikte aşacak.
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