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Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 08:57
Sarıkamış’ta bozayılar cadde ve sokaklarda cirit atıyor. Bozayıların çöp konteynerinde yiyecek aramaları cep telefonuyla kaydedildi.
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