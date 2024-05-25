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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.05.2024 16:27
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa - Suruç karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi.
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