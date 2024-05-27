27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Şanlıurfa'da yağış sele yol açtı! Yarım saat etkili olan yağışla cadde ve sokakları su bastı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2024 09:25
Şanlıurfa'da da yarım saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve parke taşları mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da yağış sele yol açtı!
Şanlıurfa'da yağış sele yol açtı!
7 milyon sürücü için süre doluyor
7 milyon sürücü için süre doluyor
Hatay’da caddeler göle döndü!
Hatay'da caddeler göle döndü!
Eski damat dehşet saçtı: 3 ölü
Eski damat dehşet saçtı: 3 ölü
Mersin’de zincirleme felaket!
Mersin'de zincirleme felaket!
Mersin Valisi A Haber’de!
Mersin Valisi A Haber'de!
TAG otoyolunda katliam gibi kaza!
TAG otoyolunda katliam gibi kaza!
Kars’ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü!
Kars’ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü!
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı!
Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı!
Bakan Şimşek’ten ’konut’ açıklaması!
Bakan Şimşek'ten 'konut' açıklaması!
Akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar!
Akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar!
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Daha Fazla Video Göster