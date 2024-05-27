Şanlıurfa'da yağış sele yol açtı! Yarım saat etkili olan yağışla cadde ve sokakları su bastı

Şanlıurfa'da da yarım saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve parke taşları mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.

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