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Şanlıurfa’da şoke eden görüntüler! Piknik dönüşü 2 grup birbirine girdi

DHA
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Giriş: 10.06.2022 16:01
Şanlıurfa’da 2 grup birbirine girdi. Piknik dönüşü sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan grup ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattılar. Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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Piknik dönüşü birbirine girdiler!
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