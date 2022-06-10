10 Haziran 2022, Cuma
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Şanlıurfa’da şoke eden görüntüler! Piknik dönüşü 2 grup birbirine girdi
Şanlıurfa’da 2 grup birbirine girdi. Piknik dönüşü sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan grup ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattılar. Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.