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Şanlıurfa'da kanlı gece! Kendisini bıçaklayan iki çocuğunu tabanca ile vurdu

İHA
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Giriş: 14.06.2022 12:21
Şanlıurfa'da Ramazan Bağçevan (46), iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştığı iki çocuğu tarafından darbedilip, bıçaklandı. Yaralanan Bağçevan'ın tabanca ile açtığı ateş sonucu çocuklarından Fatih Bağçevan (26) öldü, Gökhan Bağçevan (25) ise ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.
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