14 Haziran 2022, Salı
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Şanlıurfa'da kanlı gece! Kendisini bıçaklayan iki çocuğunu tabanca ile vurdu
Şanlıurfa'da Ramazan Bağçevan (46), iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştığı iki çocuğu tarafından darbedilip, bıçaklandı. Yaralanan Bağçevan'ın tabanca ile açtığı ateş sonucu çocuklarından Fatih Bağçevan (26) öldü, Gökhan Bağçevan (25) ise ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.