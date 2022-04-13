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Şanlıurfa’da boğazları düğümleyen olay! İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde buldu

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Giriş: 13.04.2022 12:11
Şanlıurfa'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Tecavüze uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın olarak bulundu. Talihsiz çocuk yoğun bakımda tedaviye alınırken, jandarma 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.
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