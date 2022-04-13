13 Nisan 2022, Çarşamba
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Şanlıurfa’da boğazları düğümleyen olay! İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde buldu
Şanlıurfa'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Tecavüze uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın olarak bulundu. Talihsiz çocuk yoğun bakımda tedaviye alınırken, jandarma 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.