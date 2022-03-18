18 Mart 2022, Cuma
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Saniyelerle kaçırdı! Telefonunu çalan hırsız...
Konya’da iş yerinin önünde aracını çalışır halde bırakıp belge almak için içeri giren gencin cep telefonu araçtan çalındı. Yaklaşık 20 saniye süren hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, telefonu çalınan gencin tekrar arabasına dönüşünde hırsızı 2 saniye ile kaçırdığı ortaya çıktı.