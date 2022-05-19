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Sancaktepe'de mucizevi kurtuluş! 4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti

İHA
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Giriş: 19.05.2022 12:04
Sancaktepe'de sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıkan çocuk panik içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Cipin üstünden geçtiği çocuğun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.
4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti
4 yaşındaki çocuğun üstünden cip geçti
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