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Sanat camiasının acı kaybı! Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

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Giriş: 02.12.2023 10:18
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı daha önce aort anevrizması geçirmişti.
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