24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Samsun'da torbacılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 13:23
Güncelleme:24.05.2024 13:23
Samsun'da narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Türkiye’de olağanüstü kuraklık alarmı!
Türkiye'de olağanüstü kuraklık alarmı!
Başıboş köpek yasası nasıl olacak?
"Başıboş köpek yasası" nasıl olacak?
Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada
Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada
Samsun’da torbacılara şafak operasyonu
Samsun'da torbacılara şafak operasyonu
Bursa’da doğal gaz patlamasıyla ilgili flaş gelişme
Bursa'da doğal gaz patlamasıyla ilgili flaş gelişme
Keklik avına giden şahıs hayatını kaybetti
Keklik avına giden şahıs hayatını kaybetti
Hafta sonu için İstanbul’da tatil rotaları
Hafta sonu için İstanbul’da tatil rotaları
Tatvan’da patlama
Tatvan'da patlama
3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı
3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı
Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
Kanlı barış yemeği: 3 ölü
Kanlı barış yemeği: 3 ölü
Bursa’da kahreden kaza: 3 ölü 4 yaralı
Bursa’da kahreden kaza: 3 ölü 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster