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Saksağan kuşunun gazabına uğradı! Ankara'da vatandaşlar anbean görüntüledi

İHA
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Giriş: 31.05.2022 16:18
Ankara'da bir apartmanın bahçesindeki saksağan ile kedinin oyunu vatandaş tarafından kaydedildi. Kuyruğunu saksağanın darbelerinden korumaya çalışan kedinin o anları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Saksağanın gazabına uğradı SAKSAĞANIN GAZABINA UĞRADI

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