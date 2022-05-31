Saksağan kuşunun gazabına uğradı! Ankara'da vatandaşlar anbean görüntüledi

Ankara'da bir apartmanın bahçesindeki saksağan ile kedinin oyunu vatandaş tarafından kaydedildi. Kuyruğunu saksağanın darbelerinden korumaya çalışan kedinin o anları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

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