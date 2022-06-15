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Videolar Yaşam Videoları Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti! Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü böyle kutladılar

Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti! Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü böyle kutladılar

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Giriş: 15.06.2022 12:12
Sakarya’da vatandaşlar jandarma ekiplerine asılsız ihbarda bulundu. “Kavga var” ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Gülümseten anlar kameralara böyle yansıdı.
Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti!
Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti!
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