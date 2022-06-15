15 Haziran 2022, Çarşamba
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Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti! Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü böyle kutladılar
Sakarya’da vatandaşlar jandarma ekiplerine asılsız ihbarda bulundu. “Kavga var” ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Gülümseten anlar kameralara böyle yansıdı.