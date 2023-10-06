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Sakarya Çark Caddesi'nde taciz iddiası! Ellerinden zor aldılar

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Giriş: 06.10.2023 02:37
Güncelleme:06.10.2023 02:37
Sakarya'nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi'nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.
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