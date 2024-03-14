14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahur vakti camide korkutan yangın

Sahur vakti camide korkutan yangın

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 09:28
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da otomobilin çarptığı Aynur yaralandı
Bursa'da otomobilin çarptığı Aynur yaralandı
Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü
Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü
Sahur vakti camide korkutan yangın
Sahur vakti camide korkutan yangın
Mersin’de ’Bitcoin’ dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Mersin'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar
Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bursa’da kardeşini bıçakladı!
Bursa'da kardeşini bıçakladı!
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldüren kişi tutuklandı
Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldüren kişi tutuklandı
Mersin’de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Mersin'de "Bitcoin" dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Başakşehir’de yol verme kavgası kanlı bitti!
Başakşehir’de "yol verme" kavgası kanlı bitti!
Daha Fazla Video Göster