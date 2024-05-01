Sahte ilanlarla vatandaşı dolandıran 14 kişilik suç şebekesi çökertildi

Denizli merkezli olarak Muğla ve Burdur illerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte ilanlar ve yabancılar adına kayıtlarla dolandırıcılık yapan 14 kişilik suç şebekesi çökertildi.

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