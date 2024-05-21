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Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 16:28
Hastanelerde yeni dönem başlıyor. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.
Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
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