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Sağanak ve fırtına Balıkesir'i vurdu! Köprü çöktü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 16:28
Balıkesir’in Edremit ilçesini sağanak ve fırtına vurdu. Edremit'te köprü çöktü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kaz Dağlarına 28 ve 29 Kasım'da metrekareye toplam 435,8 kilogram yağış düştü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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