Rusların tatil tercihi Türkiye! Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar?

Ruslar tatil için Türkiye'ye akın ediyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'ye gelmek isteyen Rusların rekor sayıda olduğunu, taleplere yetişmekte zorlanıldığını açıkladı. A Haber, Ruslara tatil konusunda Türkiye'yi neden seçtiklerini sordu. İşte A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberi...

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