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Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 22.05.2024 21:53
Rize'nin Çayeli ilçesinde 'yol verme' nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler, sokakta seyreden bir başka minibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün, minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık verdiği anlar yer aldı.
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