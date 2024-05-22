Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde 'yol verme' nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler, sokakta seyreden bir başka minibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün, minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık verdiği anlar yer aldı.

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