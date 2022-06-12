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Rize'de eşini otomobil jantı ile dövdükten sonra bıçaklayarak öldürmüştü! Cani kocadan skandal itiraf: Kuruntu yapmış olabilirim

İHA
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Giriş: 12.06.2022 17:45
32 yaşındaki Özlem Dursun, cani kocası tarafından Rize’de önce otomobil jantı ile darbedildi ardından bıçaklanarak öldürüldü. İnşaat işçisi olan 38 yaşındaki Ramazan Dursun’un polis ve savcılıkta verdiği ifadesi ise çileden çıkarttı. Eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek delilinin olmadığını da belirten Dursun'un, "Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım" dediği öğrenildi.
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