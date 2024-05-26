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Riva Deresi'ndeki kirliliğin sebebi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 13:44
Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen, Çayağzı Deresi olarak da bilinen Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönüştü. Peki deredeki kirliliğin sebebi ne? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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