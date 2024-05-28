Raylara düşen çocuk tramvayın altında kaldı! Küçük çocuğun kolu koptu o anlar kameralara yansıdı

Sultangazi'de arkadaşıyla şakalaşırken raylara düşen 13 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmesi için hastaneye kaldırılan çocuğun kaza sonucu kolu koparken, tramvay sürücüsünün ise durumdan habersiz şekilde devam ederek ilerlediği anlar çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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