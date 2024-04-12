Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı! Fizyoterapiste 15 yıl hapis talebi

Konya'da bir fizyoterapist, hasta olmadığı halde dört gün rapor alarak tatile gitti. Durumu fark eden iş yeri sahibi şikayetçi olunca, fizyoterapist hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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