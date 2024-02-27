Raf ömrü uzun ambalajlı gıdalara dikkat!

Birçok gıda ürününde, raf ömrü uzun olsun diye katkı ve koruyucu madde eklenebiliyor. Peki etikette yazan ile ambalaj içindeki ürün oranı örtüşüyor mu? Ürün alırken nelere dikkat edilmeli? İşte haberin detayları…

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