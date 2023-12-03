03 Aralık 2023, Pazar
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Radara yansıdı Sibirya üzerinden geliyor 🌧️ İstanbullular dikkat: Soğuk hava dalgası etkili olacak | Meteoroloji'den flaş uyarı
Hafta başında Sibirya üzerinden yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası Marmara'yı etkisi altına alacak. Özellikle İstanbul üzerinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasının sağanak ve fırtına neden olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise uyarılarda bulunurken sıcaklıkların 8-9 derece düşeceğini açıkladı.