14 Nisan 2022, Perşembe
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PORTRE - Yıldırım Akbulut’un ölümünün 1. yılı
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut 14 Nisan 2021 yılında hayatını kaybetti. Erzincan'da 1935 yılında dünyaya gelen Akbulut, 86 yıllık hayatına Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve milletvekilliği ile uzun soluklu siyasi mücadele sığdırdı. İşte Yıldırım Akbulut'un portre