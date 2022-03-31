PORTRE - Şehit İlyas Kaygusuz anısına

PKK'lı teröristler 31 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'da, özel harekat polislerini taşıyan aracı hedef aldı. bombalı saldırıda 7 polis şehit oldu. 27 kişi ise yaralandı. O hain saldırıda şehit düşen kahramanlardan biri de İlyas Kaygusuz'du. Evli ve 2 çocuk babası kahramanın şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Ailesinin yüreğindeki kor ise bir an olsun dinmedi. İşte Şehit İlyas Kaygusuz'un hikayesi...

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