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Polislerin araması madencileri aratmadı, kömürler arasından kaçak sigara çuvalları çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:31
Batman’da durdurulan kömür yüklü tır dorsesinde yapılan aramada çuvallara doldurulmuş yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kömürler arasından kaçak sigara çuvalları çıktı
Kömürler arasından kaçak sigara çuvalları çıktı
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