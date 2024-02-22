Polat çiftine komşu kavgasından cezası belli oldu!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada soruşturma tamamladı. İddianamede, Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a ise 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

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