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Pendik'te tır devrildi! Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtardı

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Giriş: 16.04.2024 00:43
Pendik'te meydana gelen kazada bir tır karşı şeride geçerek devrildi. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, hastanede tedavi altına alındı.
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