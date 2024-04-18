18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırdılar

Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırdılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 12:36
Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar taksi şoförüne tekme ve yumruk ile saldırdılar. Saldırı anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İstanbul’da sivrisinek tehlikesi
İstanbul'da sivrisinek tehlikesi
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı’ya ulaştı
Müge Anlı kayıp anne Suphiye Orancı'ya ulaştı
Kardeşi 8 yerinden bıçakladı, ağabeyi de silahla ateş açtı
Kardeşi 8 yerinden bıçakladı, ağabeyi de silahla ateş açtı
Kafasına çanak anten düştü
Kafasına çanak anten düştü
Çatışmada bir motosikletli vuruldu
Çatışmada bir motosikletli vuruldu
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi
Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırdılar
Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırdılar
Hasat başladı! Tanesi 25 TL’ye satılıyor
Hasat başladı! Tanesi 25 TL’ye satılıyor
Evlatlıktan reddedince kardeşini rehin aldı
Evlatlıktan reddedince kardeşini rehin aldı
’Anı olarak kalsın’ diye kaydettiler yakalandılar!
'Anı olarak kalsın' diye kaydettiler yakalandılar!
Hyran bırakan manzara! 2 mevsim birden
Hyran bırakan manzara! 2 mevsim birden
Mücevher fuarı başladı!
Mücevher fuarı başladı!
Daha Fazla Video Göster