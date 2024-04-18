18 Nisan 2024, Perşembe
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Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırdılar
Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar taksi şoförüne tekme ve yumruk ile saldırdılar. Saldırı anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.