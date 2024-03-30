30 Mart 2024, Cumartesi
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Pendik’te minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada
Pendik’te hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçakla diğer sürücünün yanına gitti. Bıçaklı şahıs kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.