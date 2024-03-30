30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pendik’te minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada

Pendik’te minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2024 17:33
Güncelleme:30.03.2024 17:33
Pendik’te hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçakla diğer sürücünün yanına gitti. Bıçaklı şahıs kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.
Minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada
Minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada
Kedi-köpek satışı vitrinde değil sosyal medyada!
Kedi-köpek satışı vitrinde değil sosyal medyada!
Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada
Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada
Sultangazi’de komşular arasında sopalı kavgası
Sultangazi'de komşular arasında sopalı kavgası
Otomobil, giyim mağazasına daldı
Otomobil, giyim mağazasına daldı
Diş hekiminin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Diş hekiminin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Tekme tokat kavga kamerada
Tekme tokat kavga kamerada
Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü
30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü
İğrenç olayın detaylar mesajlarda
İğrenç olayın detaylar mesajlarda
Bartın’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Bartın'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Çığ anı kamerada! Gören hayrete düştü
Çığ anı kamerada! Gören hayrete düştü
Daha Fazla Video Göster