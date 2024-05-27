Pendik'te korkunç olay! 2 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesetlerin kime ait olduğu belli oldu mu? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN