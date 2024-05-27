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Pendik'te korkunç olay! 2 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 27.05.2024 16:03
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesetlerin kime ait olduğu belli oldu mu? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son durumu aktardı.
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