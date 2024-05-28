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Pendik'te korkunç cinayet : 1 gözaltı! 16 parçaya bölündü, 4 konteynere atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 20:13
İstanbul Pendik'te kontenyerde parçalara ayrılmış halde ceset bulunmuştu.Korkunç cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayete dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Pendik’te korkunç cinayet : 1 gözaltı!
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