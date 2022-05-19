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Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

DHA
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Giriş: 19.05.2022 10:45
İstanbul Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
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