19 Mayıs 2022, Perşembe
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Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.