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Pazar alanına bırakılan araçlar tezgah oldu! Esnaf ürünlerini arabaya serip sattı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 30.05.2024 14:11
İstanbul Avcılar'da semt pazarında tezgah açan esnaf, sokakta bırakılan otomobilin sahibine bir türlü ulaşamadı. Durum böyle olunca otomobil kıyafet tezgahı oldu.
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