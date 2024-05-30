Pazar alanına bırakılan araçlar tezgah oldu! Esnaf ürünlerini arabaya serip sattı

İstanbul Avcılar'da semt pazarında tezgah açan esnaf, sokakta bırakılan otomobilin sahibine bir türlü ulaşamadı. Durum böyle olunca otomobil kıyafet tezgahı oldu.

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