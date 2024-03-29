Patlama yaşanan villanın bodrumundan ceset çıktı! Villadaki olay yangın mı cinayet mi?

Bursa'da boş haldeki bir villada patlama yaşandı. Villada bahçıvanlık yapan kişi ölümden döndü. Ekipler üç katlı binanın bodrumunda ise bir ceset buldu. Olayın çözülmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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