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Patlama yaşanan villanın bodrumundan ceset çıktı! Villadaki olay yangın mı cinayet mi?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.03.2024 18:35
Güncelleme:29.03.2024 18:36
Bursa'da boş haldeki bir villada patlama yaşandı. Villada bahçıvanlık yapan kişi ölümden döndü. Ekipler üç katlı binanın bodrumunda ise bir ceset buldu. Olayın çözülmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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