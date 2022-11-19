19 Kasım 2022, Cumartesi
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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldıdızı Pascal Nouma, rol aldığı Aşkın Saati: 1903 filminin setini birbirine kattı. Kendisiyle fotoğraf çektiren hayranının, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapmasına çıldırdı. Nouma, kendisiyle fotoğraf çektiren genci dövüp parmağını kırdı.