Panik atak mı, kalp krizi mi?

Göğsünüzün sıkıştığını hissediyorsunuz, kalp atış hızınız fırlıyor ve terlemeye başlıyorsunuz. Kalp krizi mi? Yoksa panik atak mı? Belirtiler çok benzer. Acil servise 'kalp krizi' için başvuran her 2 kişiden 1'inin panik atak olduğu ortaya çıktı. Peki bu iki hastalık arasındaki fark nasıl anlaşılır? Ayrıntıları uzman isimler A Haber’de anlattı…

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