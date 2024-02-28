28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Panik atak mı, kalp krizi mi?

Panik atak mı, kalp krizi mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2024 19:42
Göğsünüzün sıkıştığını hissediyorsunuz, kalp atış hızınız fırlıyor ve terlemeye başlıyorsunuz. Kalp krizi mi? Yoksa panik atak mı? Belirtiler çok benzer. Acil servise 'kalp krizi' için başvuran her 2 kişiden 1'inin panik atak olduğu ortaya çıktı. Peki bu iki hastalık arasındaki fark nasıl anlaşılır? Ayrıntıları uzman isimler A Haber’de anlattı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Panik atak mı, kalp krizi mi?
Panik atak mı, kalp krizi mi?
Hakkari’de 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi!
Hakkari'de 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi!
Okullardaki tehlike: Akran zorbalığı!
Okullardaki tehlike: Akran zorbalığı!
Beykoz’da fabrika yangını!
Beykoz’da fabrika yangını!
Horlama problemi olanlar aman dikkat!
Horlama problemi olanlar aman dikkat!
Siber korsanların tuzağı: Akıllı telefonlar!
Siber korsanların tuzağı: Akıllı telefonlar!
Siverek’te patlayan elektrik panosu yangını kamerada
Siverek’te patlayan elektrik panosu yangını kamerada
Adıyaman’da 3 kişiyi öldüren şahıs mağarada yakalandı
Adıyaman'da 3 kişiyi öldüren şahıs mağarada yakalandı
Anadolu’nun yöresel kıyafetleri
Anadolu’nun yöresel kıyafetleri
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti!
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti!
Adana’da altyapı sorunu: 10 yıldır hizmet yapılmıyor
Adana’da altyapı sorunu: 10 yıldır hizmet yapılmıyor
Tramvay altında can pazarı
Tramvay altında can pazarı
Daha Fazla Video Göster