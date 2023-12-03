Ozan Muharrem Ertaş’ın vefatının yıl dönümü! Halk ozanı Neşet Ertaş’nı babası ve hocasıydı

Bozlak kültürümüzün büyük ustalarından halk ozanı Muharrem Ertaş'ı 39 yıl önce bugün kaybettik. Abdallık geleneğinin de en önemli isimlerinden olan Muharrem Ertaş'ın portresini A Haber ekranlara getirdi.

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