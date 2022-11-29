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Otoyola girip trafiği birbirine kattı! Metrelerce kovaladılar... Aracın çarpmasına rağmen devam etti

İHA
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Giriş: 29.11.2022 11:58
Otoyola seyir halinde ilerleyen sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Bakın trafiği birbirine katan o davetsiz misafir kim çıktı...
Trafiği birbirine kattı! Aracın çarpmasına rağmen... TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI! ARACIN ÇARPMASINA RAĞMEN...

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Trafiği birbirine kattı! Araç çarptı ama...
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