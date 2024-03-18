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Otomobilin refüjü aşıp 3 otomobille çarpışması kamerada

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Giriş: 18.03.2024 20:46
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip 3 otomobille çarpıştı. 4 sürücünün hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
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